Валов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородская губ
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Валова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Валова Наталья Афанасьевна

Большая Аря, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Валова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Валова Наталья Афанасьевна

Большая Аря, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валова Наталья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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