Пугина (Архипова) Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугина (Архипова) Феодосия Иванова

Пугина (Архипова) Феодосия Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Архипов Иван Титов

Мать: Архипова Надежда Афанасьева

Бракосочетание
10.07.1868

Муж: Пугин Фёдор Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
у Фёдора второй брак
Рождение ребёнка
23.04.1869

Сын: Пугин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.07.1871

Сын: Пугин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.04.1873

Дочь: Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1875

Дочь: Параскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров

Рождение ребёнка
12.10.1875

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров

Рождение ребёнка
12.10.1875

Сын: Пугин Семён Фёдоров

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close