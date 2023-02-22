Пугина (Архипова) Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Архипов Иван Титов
Бракосочетание
10.07.1868
Муж: Пугин Фёдор Прохоров
у Фёдора второй брак
Рождение ребёнка
23.04.1869
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров
Рождение ребёнка
22.07.1871
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров
Рождение ребёнка
09.04.1873
Дочь: Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров
Рождение ребёнка
12.10.1875
Дочь: Параскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров
Рождение ребёнка
12.10.1875
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров
Рождение ребёнка
12.10.1875
Сын: Пугин Семён Фёдоров
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Прохоров
Смерть
Неизвестно