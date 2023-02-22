Архипов Иван Титов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Архипов Тит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пугина Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Архипова Надежда Афанасьева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Архипов Иван Иванов
Мать ребёнка: Архипова Надежда Афанасьева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Архипов Яков Иванов
Мать ребёнка: Архипова Надежда Афанасьева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Архипова Надежда Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно