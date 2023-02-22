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Архипов Иван Титов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Архипов Тит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пугина Феодосия Иванова

Мать ребёнка: Архипова Надежда Афанасьева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Архипов Иван Иванов

Мать ребёнка: Архипова Надежда Афанасьева

Рождение ребёнка
1854

Сын: Архипов Яков Иванов

Мать ребёнка: Архипова Надежда Афанасьева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Архипов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Архипова Надежда Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Надежда Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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