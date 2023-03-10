Черемисинова (Вылякжанина) Меланья Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинова (Вылякжанина) Меланья Корниловна

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Место рождения

взятая Устюжского уезда Черновских починковиз деревни Огорелова

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

взятая Устюжского уезда Черновских починковиз деревни Огорелова
Рождение ребёнка
1726

Сын: Черемисинов Фефил

Отец ребёнка: Черемисинов Фома

Рождение ребёнка
1737

Сын: Черемисинов Иван

Отец ребёнка: Черемисинов Фома

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Мартьянова Акилина

Отец ребёнка: Черемисинов Фома

Рождение ребёнка
1742

Сын: Черемисинов Маркел

Отец ребёнка: Черемисинов Фома

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Фома

Смерть
Неизвестно
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