Черемисинова (Вылякжанина) Меланья Корниловна
Место рождениявзятая Устюжского уезда Черновских починковиз деревни Огорелова
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
взятая Устюжского уезда Черновских починковиз деревни Огорелова
Рождение ребёнка
1726
Сын: Черемисинов Фефил
Отец ребёнка: Черемисинов Фома
Рождение ребёнка
1737
Сын: Черемисинов Иван
Отец ребёнка: Черемисинов Фома
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Мартьянова Акилина
Отец ребёнка: Черемисинов Фома
Рождение ребёнка
1742
Сын: Черемисинов Маркел
Отец ребёнка: Черемисинов Фома
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемисинов Фома
Смерть
Неизвестно