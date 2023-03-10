Мартьянова (Черемисинов) Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Черемисинов Фома
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мартьянов Спиридон
Отец ребёнка: Мартьянов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартьянов Василий
Котелнитского уезда Вацюгинских? починков в починок Высокогорской
Котелнитского уезда Вацюгинских? починков в починок Высокогорской
Смерть
Неизвестно