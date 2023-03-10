Мартьянова (Черемисинов) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова (Черемисинов) Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Черемисинов Фома

Мать: Черемисинова Меланья Корниловна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Мартьянов Спиридон

Отец ребёнка: Мартьянов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Василий

Котелнитского уезда Вацюгинских? починков в починок Высокогорской
Котелнитского уезда Вацюгинских? починков в починок Высокогорской
Смерть
Неизвестно
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