Комаров Альберт
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Комарова (Никола) АллаНеизвестно г.р.
Дети
Комаров Слава1963 г.р.
Комаров Владимир1972 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова (Никола) Алла
Рождение ребёнка
1963
Сын: Комаров Слава
Мать ребёнка: Комарова (Никола) Алла
Рождение ребёнка
1972
Сын: Комаров Владимир
Мать ребёнка: Комарова (Никола) Алла