Комарова (Никола) Алла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Комарова (Никола) Алла

Автор
АМ
Мигунов А.

женский, родилась Неизвестно

Мать
Сибирякова (Никола) Елена Степановна1914 г.р.
Супруги
Комаров АльбертНеизвестно г.р.
Дети
Комаров Слава1963 г.р.
Комаров Владимир1972 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сибирякова (Никола) Елена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Альберт

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1963

Сын: Комаров Слава

Отец ребёнка: Комаров Альберт

Рождение ребёнка
1972

Сын: Комаров Владимир

Отец ребёнка: Комаров Альберт

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