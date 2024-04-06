Комарова (Никола) Алла
женский, родилась Неизвестно
МатьСибирякова (Никола) Елена Степановна1914 г.р.
Супруги
Комаров АльбертНеизвестно г.р.
Дети
Комаров Слава1963 г.р.
Комаров Владимир1972 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаров Альберт
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1963
Сын: Комаров Слава
Отец ребёнка: Комаров Альберт
Рождение ребёнка
1972
Сын: Комаров Владимир
Отец ребёнка: Комаров Альберт