Беленко-Сошенко Иоанн Диомидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленко-Сошенко Иоанн Диомидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.10.1895

Дочь: (Беленко) Параскева Иоанновна

Мать ребёнка: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна

Линовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1898

Дочь: (Беленко) Мария Иоанновна

Мать ребёнка: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна

Линовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.05.1901

Дочь: (Беленко) Александра Иоанновна

Мать ребёнка: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна

Линовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: (Беленко) Иустина Иоанновна

Мать ребёнка: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна

Линовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1911

Сын: Беленко Иоанн Иоаннович

Мать ребёнка: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна

Линовица, Чернігівська область

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