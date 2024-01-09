Беленко-Сошенко Иоанн Диомидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1895
Дочь: (Беленко) Параскева Иоанновна
Мать ребёнка: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.06.1898
Дочь: (Беленко) Мария Иоанновна
Мать ребёнка: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.05.1901
Дочь: (Беленко) Александра Иоанновна
Мать ребёнка: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: (Беленко) Иустина Иоанновна
Мать ребёнка: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.09.1911
Мать ребёнка: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна