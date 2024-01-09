(Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна

Место рождения

Меченки, Полтавська область

Дата рождения

05.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1875

Отец: Махновский Фёдор Логгинович

Мать: (Тужик) Елена Федоровна

Меченки, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беленко-Сошенко Иоанн Диомидов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беленко-Сошенко Иоанн Диомидов

Рождение ребёнка
12.10.1895

Дочь: (Беленко) Параскева Иоанновна

Отец ребёнка: Беленко-Сошенко Иоанн Диомидов

Линовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1898

Дочь: (Беленко) Мария Иоанновна

Отец ребёнка: Беленко-Сошенко Иоанн Диомидов

Линовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.05.1901

Дочь: (Беленко) Александра Иоанновна

Отец ребёнка: Беленко-Сошенко Иоанн Диомидов

Линовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: (Беленко) Иустина Иоанновна

Отец ребёнка: Беленко-Сошенко Иоанн Диомидов

Линовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1911

Сын: Беленко Иоанн Иоаннович

Отец ребёнка: Беленко-Сошенко Иоанн Диомидов

Линовица, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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