Левашкина (Букина) Анна Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашкина (Букина) Анна Никаноровна

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Место рождения

Самарская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния
Рождение ребёнка
1905

Сын: Левашкин Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Левашкин Алексей Филиппович

Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левашкин Алексей Филиппович

Смерть
Неизвестно
Самарская/Куйбышевская область
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