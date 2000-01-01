Левашкина (Букина) Анна Никаноровна
Место рожденияСамарская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния
Рождение ребёнка
1905
Сын: Левашкин Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Левашкин Алексей Филиппович
Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Самарская/Куйбышевская область