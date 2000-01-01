Левашкин Алексей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевашкин Алексей Филиппович

Левашкин Алексей Филиппович

avatar

Место рождения

Самарская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния
Рождение ребёнка
1905

Сын: Левашкин Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Левашкина Анна Никаноровна

Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левашкина Анна Никаноровна

Образование
Неизвестно
Был грамотным человеком. Старостой на селе. Имел крепкое хозяйство. Заведовал сельской техникой в период, когда на селе была комунна.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close