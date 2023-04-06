Сусина-Смирнова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусина-Смирнова Мария Александровна

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Место рождения

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.12.1902 ст.

Дочь: Сусина Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1906 ст.

Дочь: Сусина Мария Константиновна

Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1906 ст.

Сын: Сусин Алексей Константинович

Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1907 ст.

Сын: Сусин Никандр Константинович

Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1908 ст.

Дочь: Сусина Ираида Константиновна

Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.

Дочь: Смирнова Прасковья Константиновна

Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.

Дочь: Смирнова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.03.1915 ст.

Сын: Смирнов Александр Константинович

Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1918

Сын: Смирнов Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Константин Андреевич

Смерть
Неизвестно
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