Сусина-Смирнова Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1902 ст.
Дочь: Сусина Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
10.02.1906 ст.
Дочь: Сусина Мария Константиновна
Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
10.02.1906 ст.
Сын: Сусин Алексей Константинович
Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1907 ст.
Сын: Сусин Никандр Константинович
Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
26.07.1908 ст.
Дочь: Сусина Ираида Константиновна
Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.
Дочь: Смирнова Прасковья Константиновна
Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.
Дочь: Смирнова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
20.03.1915 ст.
Сын: Смирнов Александр Константинович
Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
01.04.1918
Сын: Смирнов Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Смирнов Константин Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно