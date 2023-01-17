Исаев Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Талалаев Василий Александрович
Мать ребёнка: Исаева Татьяна
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Родина Мария Александровна
Мать ребёнка: Исаева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Николай Александрович
Мать ребёнка: Исаева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талалаев Иван Александрович
Мать ребёнка: Исаева Татьяна
Смерть
Неизвестно