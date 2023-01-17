Исаев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаев Александр

Исаев Александр

avatar

Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Талалаев Василий Александрович

Мать ребёнка: Исаева Татьяна

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Родина Мария Александровна

Мать ребёнка: Исаева Татьяна

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Николай Александрович

Мать ребёнка: Исаева Татьяна

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талалаев Иван Александрович

Мать ребёнка: Исаева Татьяна

Зевалово, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
Зевалово, Ступино, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close