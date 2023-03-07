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Исаева Татьяна

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Место рождения

Зевалово, Ступино, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Талалаев Василий Александрович

Отец ребёнка: Исаев Александр

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Родина Мария Александровна

Отец ребёнка: Исаев Александр

Зевалово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Николай Александрович

Отец ребёнка: Исаев Александр

Зевалово, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талалаев Иван Александрович

Отец ребёнка: Исаев Александр

Зевалово, Ступино, Московская область
Смерть
1916
Зевалово, Ступино, Московская область
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