Исаева Татьяна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Талалаев Василий Александрович
Отец ребёнка: Исаев Александр
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Родина Мария Александровна
Отец ребёнка: Исаев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Николай Александрович
Отец ребёнка: Исаев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талалаев Иван Александрович
Отец ребёнка: Исаев Александр
Смерть
1916