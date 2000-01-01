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Марья
Марья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1867
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Филип Ефимович
1840 г.р.
Мать
Макрида Трофимовна
1839 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец:
Филип Ефимович
Мать:
Макрида Трофимовна
Смерть
Неизвестно
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