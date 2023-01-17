Макрида Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макрида Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Филип Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихомиров Федор Филлипович

Отец ребёнка: Филип Ефимович

Смерть
Неизвестно
Пахтусово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
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