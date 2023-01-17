Макрида Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Филип Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихомиров Федор Филлипович
Отец ребёнка: Филип Ефимович
Смерть
Неизвестно
Пахтусово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область