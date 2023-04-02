Большакова Акулина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Большаков Мамонт Василискович
Отец ребёнка: Большаков Василиск Васильевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Большаков Назар Василискович
Отец ребёнка: Большаков Василиск Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Большакова Екатерина Василисковна
Отец ребёнка: Большаков Василиск Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Большаков Ульян Василискович
Отец ребёнка: Большаков Василиск Васильевич
Смерть
Неизвестно