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Большакова Акулина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Большаков Мамонт Василискович

Отец ребёнка: Большаков Василиск Васильевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Большаков Назар Василискович

Отец ребёнка: Большаков Василиск Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Большакова Екатерина Василисковна

Отец ребёнка: Большаков Василиск Васильевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Большаков Ульян Василискович

Отец ребёнка: Большаков Василиск Васильевич

Смерть
Неизвестно
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