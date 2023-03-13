Голубцова (Варганова) Анастасия Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Варганова) Анастасия Меланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Варгановъ Никита

Мать: Варганова Елизавета

Бракосочетание
30.10.1905

Муж: Голубцовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1906

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Голубцовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1908

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Голубцовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1910

Сын: Голубцовъ Александръ

Отец ребёнка: Голубцовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1912

Сын: Голубцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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