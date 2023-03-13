Голубцова (Варганова) Анастасия Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Варгановъ Никита
Мать: Варганова Елизавета
Бракосочетание
30.10.1905
Муж: Голубцовъ Василий
Рождение ребёнка
27.07.1906
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Голубцовъ Василий
Рождение ребёнка
13.08.1908
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Голубцовъ Василий
Рождение ребёнка
25.02.1910
Сын: Голубцовъ Александръ
Отец ребёнка: Голубцовъ Василий
Рождение ребёнка
24.07.1912
Сын: Голубцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Василий