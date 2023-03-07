Варганова (Серкова) Елизавета
Место рождения
Дата рождения01.09.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1864
Отец: Серковъ Николай
Мать: Серкова Лукерья
Бракосочетание
11.11.1883
Муж: Варгановъ Никита
Рождение ребёнка
13.09.1884
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Варгановъ Никита
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Варганова Евдокия
Отец ребёнка: Варгановъ Никита
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Голубцова Анастасия Меланья
Отец ребёнка: Варгановъ Никита
Рождение ребёнка
05.10.1893
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Варгановъ Никита
Рождение ребёнка
29.06.1896
Отец ребёнка: Варгановъ Никита
Рождение ребёнка
26.03.1899
Сын: Варгановъ Иванъ
Отец ребёнка: Варгановъ Никита
Рождение ребёнка
30.05.1903
Сын: Варгановъ Денисъ
Отец ребёнка: Варгановъ Никита