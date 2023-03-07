Варганова (Серкова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарганова (Серкова) Елизавета

Варганова (Серкова) Елизавета

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.09.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1864

Отец: Серковъ Николай

Мать: Серкова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.11.1883

Муж: Варгановъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1884

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Варгановъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Варганова Евдокия

Отец ребёнка: Варгановъ Никита

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Голубцова Анастасия Меланья

Отец ребёнка: Варгановъ Никита

Рождение ребёнка
05.10.1893

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Варгановъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1896

Сын: Варгановъ Константинъ

Отец ребёнка: Варгановъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1899

Сын: Варгановъ Иванъ

Отец ребёнка: Варгановъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1903

Сын: Варгановъ Денисъ

Отец ребёнка: Варгановъ Никита

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close