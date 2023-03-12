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Адасовский Константин Григориевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Адасовский Григорий Прокофьевич

Мать: не указана

РГВИА: на 01.07.1812 - 22 года
Военная служба
13.11.1804
Вступил в службу. Подпрапорщик Бутырского пехотного полка (РГВИА ф. 489 оп 1 дело 138 л. 178 и 203)
Военная служба
1805
Австрия
Участник Аустерлицкого сражения
Получение воинского звания/чина
1806
прапорщик
Бракосочетание
26.02.1812

Жена: Адасовская Зиновья Степановна

Военная служба
1812
поручик
Военная служба
1813
МРМ: дошел до Парижа
Рождение ребёнка
31.03.1816

Сын: Адасовский Константин Константинович

Мать ребёнка: Адасовская Зиновья Степановна

МРМ: с. Заньки Нежинского уезда
Военная служба
1816
МРМ: штабс-капитан в отставке
Смерть
Неизвестно
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