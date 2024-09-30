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Матикайнен Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1853

Муж: Матикайнен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
16.10.1855

Сын: Матикайнен Матвей Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Иосифович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.07.1858

Сын: Матикайнен Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Иосифович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.03.1865

Сын: Матикайнен Петр Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Иосифович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.11.1866

Сын: Матикайнен Иван Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Иосифович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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