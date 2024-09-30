Матикайнен Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
16.10.1855
Сын: Матикайнен Матвей Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
30.07.1858
Сын: Матикайнен Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
09.03.1865
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
12.11.1866
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно