Матикайнен Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения30.07.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1858
Бракосочетание
19.02.1884
Рождение ребёнка
10.01.1892
Сын: Матикайнен Иван Иосифович
Мать ребёнка: Матикайнен (Раппу) Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
10.02.1895
Дочь: Матикайнен (Матикайнен) Эмма Иосифовна
Мать ребёнка: Матикайнен (Раппу) Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
28.09.1897
Сын: Матикайнен Абрам Иосифович
Мать ребёнка: Матикайнен (Раппу) Мария Абрамовна
Смерть
Неизвестно