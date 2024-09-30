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Матикайнен Иосиф Иванович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.07.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1858

Отец: Матикайнен Иван Иосифович

Мать: Матикайнен Мария Матвеевна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
19.02.1884

Жена: Матикайнен (Раппу) Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
10.01.1892

Сын: Матикайнен Иван Иосифович

Мать ребёнка: Матикайнен (Раппу) Мария Абрамовна

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1895

Дочь: Матикайнен (Матикайнен) Эмма Иосифовна

Мать ребёнка: Матикайнен (Раппу) Мария Абрамовна

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1897

Сын: Матикайнен Абрам Иосифович

Мать ребёнка: Матикайнен (Раппу) Мария Абрамовна

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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