Бушмин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушмин Пётр

Бушмин Пётр

avatar

Место рождения

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Бушмин Андрей

Мать: Бушмина Татьяна

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бушмин Григорий

Мать ребёнка: Бушмина Мария Прокофиевна

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: Бушмина Мария Прокофиевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Бушмин Федот

Мать ребёнка: Бушмина Мария Прокофиевна

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бушмин Дмитрий

Мать ребёнка: Бушмина Мария Прокофиевна

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмина Мария Прокофиевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close