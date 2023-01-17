Бушмин Пётр
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Бушмин Андрей
Мать: Бушмина Татьяна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бушмин Григорий
Мать ребёнка: Бушмина Мария Прокофиевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ефимия
Мать ребёнка: Бушмина Мария Прокофиевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Бушмин Федот
Мать ребёнка: Бушмина Мария Прокофиевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Бушмин Дмитрий
Мать ребёнка: Бушмина Мария Прокофиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно