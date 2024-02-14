Мотыльский Абель
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Мотыльский Пинхус
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мотыльский Пинхус
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Мотыльская) Раиса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мотыльский Берко
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Мотыльская) Гела
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Мотыльская) Мина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Мотыльская) Геня
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Мотыльская) Ривка
Мать ребёнка: не указана