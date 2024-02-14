Мотыльский Абель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотыльский Абель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Мотыльский Пинхус

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мотыльский Пинхус

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Мотыльская) Раиса

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мотыльский Берко

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Мотыльская) Гела

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Мотыльская) Мина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Мотыльская) Геня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Мотыльская) Ривка

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1855

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