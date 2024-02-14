Мотыльский Берко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотыльский Берко

Мотыльский Берко

Место рождения

Новый Двор Лидского уезда Виленской губернии

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Мотыльский Абель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотыльский Абель

Мать ребёнка: Мотыльская Этка Йоселевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотыльская Этка Йоселевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Мотыльский Лейб

Мать ребёнка: Мотыльская Этка Йоселевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Мотыльский Шлема

Мать ребёнка: Мотыльская Этка Йоселевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.