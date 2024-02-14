Мотыльский Берко
Место рожденияНовый Двор Лидского уезда Виленской губернии
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Мотыльский Абель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотыльский Абель
Мать ребёнка: Мотыльская Этка Йоселевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мотыльский Лейб
Мать ребёнка: Мотыльская Этка Йоселевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Мотыльский Шлема
Мать ребёнка: Мотыльская Этка Йоселевна
Смерть
Неизвестно