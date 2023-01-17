Давид Саввич
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Дарья Давидовна
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Екатерина Давидовна
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Василий Давидович
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Герасимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно