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Давид Саввич

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Место рождения

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Савва

Мать: не указана

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Дарья Давидовна

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Екатерина Давидовна

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Василий Давидович

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Михалево, Тутаевский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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