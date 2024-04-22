Дмитрий Степанов
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Степан Андреев
Мать: Аксинья Еремеева
Бракосочетание
21.02.1834 ст.
Жена: Аксинья Петрова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.07.1837 ст.
Сын: Евдоким Дмитриев
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
17.02.1839 ст.
Сын: Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
01.06.1841 ст.
Дочь: Федот Дмитриев
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
13.11.1842 ст.
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
05.01.1845 ст.
Сын: Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Прасковья Дмитриева
Мать ребёнка: Аксинья Петрова
Смерть
Неизвестно