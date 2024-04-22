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Дмитрий Степанов

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Степан Андреев

Мать: Аксинья Еремеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
21.02.1834 ст.

Жена: Аксинья Петрова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.07.1837 ст.

Сын: Евдоким Дмитриев

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.02.1839 ст.

Сын: Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.06.1841 ст.

Дочь: Федот Дмитриев

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.11.1842 ст.

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1845 ст.

Сын: Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Прасковья Дмитриева

Мать ребёнка: Аксинья Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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