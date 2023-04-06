Дышлюк Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДышлюк Владимир Иванович

Дышлюк Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дышлюк Иван Митрофанович

Мать: Дышлюк Агриппина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дышлюк Александр Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Застрелился в подъезде после ссоры с женой
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close