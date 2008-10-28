Дышлюк Агриппина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1932
Дата смертиОколо 28.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1932
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дышлюк Иван Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 28.10.2008