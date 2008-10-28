Дышлюк Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дышлюк Агриппина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1932

Дата смерти

Около 28.10.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1932

Отец: Алексей

Мать: Коваленко Анастасия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дышлюк Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дышлюк Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дышлюк Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дышлюк Владимир Иванович

Отец ребёнка: Дышлюк Иван Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дышлюк Иван Митрофанович

Смерть
Около 28.10.2008
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