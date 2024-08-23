Климушкин Иосиф Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1889
Дата смертиПосле 01.01.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1889
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
12.04.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
07.11.1909
Рождение ребёнка
16.03.1911
Сын: Климушкин Василий Иосифович
Мать ребёнка: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
19.04.1913
Дочь: (Климушкина) Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
03.06.1915
Дочь: (Климушкина) Серафима Иосифовна
Мать ребёнка: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
24.09.1917
Дочь: (Климушкина) Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Климушкина) Надежда Иосифовна
Мать ребёнка: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
20.05.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
11.02.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична
Смерть
После 01.01.1951
Похороны
Неизвестно