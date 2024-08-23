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Климушкин Иосиф Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1889

Дата смерти

После 01.01.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1889

Отец: Климушкин Василий Прокопьевич

Мать: Климушкина Пелагея Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
12.04.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
07.11.1909

Жена: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1911

Сын: Климушкин Василий Иосифович

Мать ребёнка: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1913

Дочь: (Климушкина) Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1915

Дочь: (Климушкина) Серафима Иосифовна

Мать ребёнка: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1917

Дочь: (Климушкина) Вера Иосифовна

Мать ребёнка: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Климушкина) Надежда Иосифовна

Мать ребёнка: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
20.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климушкина (Сорокина) Дарья Кузьминична

Смерть
После 01.01.1951
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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