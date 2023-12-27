Климушкина Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Между 25.05.1901 и 1924

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1889

Сын: Климушкин Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Климушкин Василий Прокопьевич

Бракосочетание
До 11.04.1889

Муж: Климушкин Василий Прокопьевич

Рождение ребёнка
22.12.1893

Сын: Климушкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Климушкин Василий Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1896

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Климушкин Василий Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1898

Дочь: Жесткова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Климушкин Василий Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1901

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Климушкин Василий Прокопьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 25.05.1901 и 1924
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