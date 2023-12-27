Климушкина Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиМежду 25.05.1901 и 1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1889
Сын: Климушкин Иосиф Васильевич
Отец ребёнка: Климушкин Василий Прокопьевич
Бракосочетание
До 11.04.1889
Рождение ребёнка
22.12.1893
Сын: Климушкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Климушкин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
18.02.1896
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Климушкин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.09.1898
Дочь: Жесткова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Климушкин Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
25.05.1901
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Климушкин Василий Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 25.05.1901 и 1924