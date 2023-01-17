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Господников Аким Кириллович

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Место рождения

Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинградская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Господников Василий Акимович

Мать ребёнка: Господникова Агрипина Степановна

Рождение ребёнка
05.01.1925

Дочь: Назарова Марфа Акимовна

Мать ребёнка: Господникова Агрипина Степановна

Приречье, Братский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.12.1926

Дочь: Надежда Акимовна

Мать ребёнка: Господникова Агрипина Степановна

Приречье, Братский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Господников Владимир Акимович

Мать ребёнка: Господникова Агрипина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Господников Александр Акимович

Мать ребёнка: Господникова Агрипина Степановна

Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Господникова Агрипина Степановна

Смерть
Неизвестно
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