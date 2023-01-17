Господников Аким Кириллович
Место рожденияЛенинградская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинградская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Господников Василий Акимович
Мать ребёнка: Господникова Агрипина Степановна
Рождение ребёнка
05.01.1925
Дочь: Назарова Марфа Акимовна
Мать ребёнка: Господникова Агрипина Степановна
Приречье, Братский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.12.1926
Дочь: Надежда Акимовна
Мать ребёнка: Господникова Агрипина Степановна
Приречье, Братский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Господников Владимир Акимович
Мать ребёнка: Господникова Агрипина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Господников Александр Акимович
Мать ребёнка: Господникова Агрипина Степановна
Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно