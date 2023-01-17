Господникова Агрипина Степановна
Место рожденияЛенинградская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.07.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинградская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Господников Василий Акимович
Отец ребёнка: Господников Аким Кириллович
Рождение ребёнка
05.01.1925
Дочь: Назарова Марфа Акимовна
Отец ребёнка: Господников Аким Кириллович
Приречье, Братский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.12.1926
Дочь: Надежда Акимовна
Отец ребёнка: Господников Аким Кириллович
Приречье, Братский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Господников Владимир Акимович
Отец ребёнка: Господников Аким Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Господников Александр Акимович
Отец ребёнка: Господников Аким Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1966