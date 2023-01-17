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Господникова Агрипина Степановна

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Место рождения

Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинградская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Господников Василий Акимович

Отец ребёнка: Господников Аким Кириллович

Рождение ребёнка
05.01.1925

Дочь: Назарова Марфа Акимовна

Отец ребёнка: Господников Аким Кириллович

Приречье, Братский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.12.1926

Дочь: Надежда Акимовна

Отец ребёнка: Господников Аким Кириллович

Приречье, Братский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Господников Владимир Акимович

Отец ребёнка: Господников Аким Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Господников Александр Акимович

Отец ребёнка: Господников Аким Кириллович

Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Господников Аким Кириллович

Смерть
05.07.1966
Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
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