Солодов Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодов Михаил Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1981

Отец: Солодов Анатолий Васильевич

Мать: Солодова Ольга Викторовна

Бракосочетание
21.08.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.2017

Дочь: Солодова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.09.2020

Дочь: Солодова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
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