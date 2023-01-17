Солодов Михаил Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1981
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1981
Бракосочетание
21.08.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.2017
Дочь: Солодова Антонина Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.2020
Дочь: Солодова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности