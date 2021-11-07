Солодова (Курбатова) Варвара Сергеевна 16.01.1987 — найти родственников по фамилии на Familio

Солодова (Курбатова) Варвара Сергеевна

Автор
С
Солодова .

женский, родилась 16.01.1987, Иваново, Иваново, Ивановская область

Отец
Курбатов Сергей Владимирович18.09.1959 г.р.
Мать
Курбатова (Рожкова) Екатерина Анатольевна27.09.1964 г.р.
Супруги
Солодов Михаил Анатольевич27.01.1981 г.р.
Дети
Солодова Антонина Михайловна22.07.2017 г.р.
Солодова Татьяна Михайловна19.09.2020 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1987

Отец: Курбатов Сергей Владимирович

Мать: Курбатова (Рожкова) Екатерина Анатольевна

Иваново, Иваново, Ивановская область

Бракосочетание
21.08.2014

Муж: Солодов Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
22.07.2017

Дочь: Солодова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Солодов Михаил Анатольевич

Иваново, Иваново, Ивановская область

Рождение ребёнка
19.09.2020

Дочь: Солодова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Солодов Михаил Анатольевич

Иваново, Иваново, Ивановская область

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