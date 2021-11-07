Солодова (Курбатова) Варвара Сергеевна
женский, родилась 16.01.1987, Иваново, Иваново, Ивановская область
ОтецКурбатов Сергей Владимирович18.09.1959 г.р.
МатьКурбатова (Рожкова) Екатерина Анатольевна27.09.1964 г.р.
Супруги
Солодов Михаил Анатольевич27.01.1981 г.р.
Дети
Солодова Антонина Михайловна22.07.2017 г.р.
Солодова Татьяна Михайловна19.09.2020 г.р.
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Рождение
16.01.1987
Бракосочетание
21.08.2014
Рождение ребёнка
22.07.2017
Дочь: Солодова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Солодов Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
19.09.2020
Дочь: Солодова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Солодов Михаил Анатольевич