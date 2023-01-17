Шаманина Агриппина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Агриппина Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1834

Муж: Шаманин Матвей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Шаманин Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Шаманин Матвей Алексеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Шаманин Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Шаманин Матвей Алексеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Шаманин Матвей Алексеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Лампия Матвеевна

Отец ребёнка: Шаманин Матвей Алексеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Василиса Матвеевна

Отец ребёнка: Шаманин Матвей Алексеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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