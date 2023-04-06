Голубкова (Илюшнева) Анна Андреева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
01.11.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1888
Дочь: Чибисова Анастасия Прокопова
Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)
Рождение ребёнка
19.01.1891
Сын: Голубков Евфимий Прокопиев
Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)
Рождение ребёнка
19.09.1892
Сын: Голубков Михаил Прокопиев
Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)
Рождение ребёнка
09.09.1895
Дочь: Анна Прокопиева
Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)
Рождение ребёнка
18.04.1898
Дочь: Ирина Прокопиева
Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)
Рождение ребёнка
23.05.1900
Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)
Рождение ребёнка
12.09.1902
Сын: Голубков Никита Прокопиев
Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)
Рождение ребёнка
28.09.1903
Сын: Голубков Александр Прокопиев
Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)
Рождение ребёнка
22.05.1905
Дочь: Ефросиния Прокопиева
Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)
Рождение ребёнка
19.06.1906
Дочь: Агрипина Прокопиева
Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)
Рождение ребёнка
25.10.1908
Дочь: Параскева Прокопиева
Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)
Смерть
Неизвестно