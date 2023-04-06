Голубкова (Илюшнева) Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкова (Илюшнева) Анна Андреева

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Место рождения

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: ?

Мать: ?

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.11.1887

Муж: Голубков Прокопий (Ануфриев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1888

Дочь: Чибисова Анастасия Прокопова

Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1891

Сын: Голубков Евфимий Прокопиев

Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1892

Сын: Голубков Михаил Прокопиев

Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1895

Дочь: Анна Прокопиева

Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1898

Дочь: Ирина Прокопиева

Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1900

Сын: Голубков Иван Прокопов

Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1902

Сын: Голубков Никита Прокопиев

Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1903

Сын: Голубков Александр Прокопиев

Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1905

Дочь: Ефросиния Прокопиева

Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1906

Дочь: Агрипина Прокопиева

Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1908

Дочь: Параскева Прокопиева

Отец ребёнка: Голубков Прокопий (Ануфриев)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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