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Коновалова Мария Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Коновалова Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Коновалов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Коновалова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Коновалов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Коновалов Яков Ефимович

Отец ребёнка: Коновалов Ефим Васильевич

Смерть
Неизвестно

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