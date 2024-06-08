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Коновалов Ефим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Коновалов Василий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Мария Осиповна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Коновалова Степанида Ефимовна

Мать ребёнка: Коновалова Мария Осиповна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Коновалова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Коновалова Мария Осиповна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Коновалов Яков Ефимович

Мать ребёнка: Коновалова Мария Осиповна

Смерть
Неизвестно

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