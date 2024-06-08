Коновалов Ефим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Коновалов Василий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Коновалова Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Коновалова Мария Осиповна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Коновалова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Коновалова Мария Осиповна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Коновалова Мария Осиповна
Смерть
Неизвестно