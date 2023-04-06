Логинов Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны I степени Номер документа: 80 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Юбилейная к... Показать все
Смерть
Неизвестно