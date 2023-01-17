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Агафонов Александр (2)
Агафонов Александр (2)
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Место рождения
Орехово-Зуево
, Орехово-Зуево, Московская область
Дата рождения
1912
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Агафонов Игнатий Фаддеев
Мать
Агафонова Степанида Назарова
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Агафонов Игнатий Фаддеев
Мать:
Агафонова Степанида Назарова
Орехово-Зуево
, Орехово-Зуево, Московская область
Смерть
Неизвестно
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