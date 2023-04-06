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Волков Фаддей Евменьевич

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Евмений

Мать: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1877

Сын: Волков Владимир Фадеевич

Мать ребёнка: Волкова Федора Михайловна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1882

Сын: Волков Иван Фадеевич

Мать ребёнка: Волкова Федора Михайловна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Николай Фадеевич

Мать ребёнка: Волкова Федора Михайловна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Федора Михайловна

Смерть
Неизвестно
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