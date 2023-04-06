Волков Фаддей Евменьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Евмений
Мать: ?
Рождение ребёнка
04.07.1877
Мать ребёнка: Волкова Федора Михайловна
Рождение ребёнка
18.06.1882
Сын: Волков Иван Фадеевич
Мать ребёнка: Волкова Федора Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Федора Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно