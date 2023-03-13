Родионова (Полякова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти14.01.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Поляковъ Иванъ
Мать: Полякова Татьяна
Рождение ребёнка
20.06.1800
Сын: Родионовъ Елисей
Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий
Рождение ребёнка
31.01.1804
Сын: Родионовъ Семенъ
Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий
Рождение ребёнка
12.04.1805
Сын: Родионовъ Василий
Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий
Рождение ребёнка
27.04.1807
Сын: Родионовъ Василий
Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий
Рождение ребёнка
05.12.1809
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий
Рождение ребёнка
1814
Сын: Родионовъ Николай
Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий
Рождение ребёнка
09.09.1816
Дочь: Родионова Анна
Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий
Рождение ребёнка
26.08.1818
Сын: Родионовъ Степанъ
Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионовъ Евстафий
Смерть
14.01.1861