Родионова (Полякова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Полякова) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

14.01.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Поляковъ Иванъ

Мать: Полякова Татьяна

Рождение ребёнка
20.06.1800

Сын: Родионовъ Елисей

Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1804

Сын: Родионовъ Семенъ

Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий

Рождение ребёнка
12.04.1805

Сын: Родионовъ Василий

Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1807

Сын: Родионовъ Василий

Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий

Рождение ребёнка
05.12.1809

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Родионовъ Николай

Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1816

Дочь: Родионова Анна

Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1818

Сын: Родионовъ Степанъ

Отец ребёнка: Родионовъ Евстафий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионовъ Евстафий

Смерть
14.01.1861
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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