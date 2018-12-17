Кусмарцев Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1938
Дата смерти17.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокова (Кусмарцева) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Кусмарцева (Шевякова) Валентина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1978
Дочь: Алехина (Кусмарцева) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Кусмарцева (Олейник) Зинаида Ивановна
Смерть
17.12.2018
Саратов, город Саратов, Саратовская область