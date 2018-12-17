Кусмарцев Владимир Андреевич 04.03.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКусмарцев Владимир Андреевич

Кусмарцев Владимир Андреевич

avatar

Место рождения

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область

Дата рождения

04.03.1938

Дата смерти

17.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1938

Отец: Кусмарцев Андрей Павлович

Мать: Кусмарцева (Великанова) Мария Ивановна

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокова (Кусмарцева) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Кусмарцева (Шевякова) Валентина Семеновна

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кусмарцева (Шевякова) Валентина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кусмарцева (Олейник) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.1978

Дочь: Алехина (Кусмарцева) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Кусмарцева (Олейник) Зинаида Ивановна

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
17.12.2018
Саратов, город Саратов, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.