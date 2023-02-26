Маркел Корнеев
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Корнилий Евсигнеев
Мать: Ирина Терентиева
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1849
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно