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Маркел Корнеев

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Корнилий Евсигнеев

Мать: Ирина Терентиева

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1849

Жена: Агрипина (Трофимова по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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