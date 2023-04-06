Малоземова Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малоземова Агафья Васильева

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Малоземовъ Петръ

Отец ребёнка: Малоземовъ Дмитрий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1787

Сын: Малоземовъ Данила

Отец ребёнка: Малоземовъ Дмитрий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Малоземовъ Агафонъ

Отец ребёнка: Малоземовъ Дмитрий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Малоземовъ Дмитрий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Малоземовъ Моисей

Отец ребёнка: Малоземовъ Дмитрий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малоземовъ Дмитрий

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