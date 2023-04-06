Малоземова Агафья Васильева
Место рождения
Дата рождения1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Малоземовъ Петръ
Отец ребёнка: Малоземовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
17.01.1787
Сын: Малоземовъ Данила
Отец ребёнка: Малоземовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1791
Сын: Малоземовъ Агафонъ
Отец ребёнка: Малоземовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Малоземовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Малоземовъ Моисей
Отец ребёнка: Малоземовъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малоземовъ Дмитрий