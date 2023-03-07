Малоземовъ Моисей
Место рождения
Дата рождения1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Малоземовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Малоземовъ Дмитрій
Мать ребёнка: Малоземова Марья (Марфа)
Рождение ребёнка
1834
Сын: Малоземовъ Василій
Мать ребёнка: Малоземова Марья (Марфа)
Рождение ребёнка
1838
Сын: Малоземовъ Федоръ
Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малоземова Марья (Марфа)
Бракосочетание
Неизвестно