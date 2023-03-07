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Малоземовъ Моисей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Малоземовъ Дмитрий

Мать: Малоземова Агафья Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Малоземовъ Дмитрій

Мать ребёнка: Малоземова Марья (Марфа)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Малоземовъ Василій

Мать ребёнка: Малоземова Марья (Марфа)

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Малоземовъ Федоръ

Мать ребёнка: Малоземова Лукерья Макарова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малоземова Марья (Марфа)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малоземова Лукерья Макарова

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