Иван Семёнов
Место рожденияд.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1782
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1823
Сын: Сазонт Иванов
Мать ребёнка: Ульяния (Владимирова)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1831
Сын: Лука Иванов
Мать ребёнка: Ульяния (Владимирова)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния (Владимирова)
Смерть
1845
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.