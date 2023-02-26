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Иван Семёнов

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Место рождения

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1782

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: ?

Мать: ?

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1823

Сын: Сазонт Иванов

Мать ребёнка: Ульяния (Владимирова)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1831

Сын: Лука Иванов

Мать ребёнка: Ульяния (Владимирова)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяния (Владимирова)

Смерть
1845
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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