Ульяния (Владимирова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния (Владимирова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

10.06.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1823

Сын: Сазонт Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1831

Сын: Лука Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семёнов

Смерть
10.06.1845
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
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