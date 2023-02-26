Ульяния (Владимирова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти10.06.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1823
Сын: Сазонт Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1831
Сын: Лука Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семёнов
Смерть
10.06.1845
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.