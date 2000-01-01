Ромах Семен Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромах Семен Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромах Лида Семеновна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромах Нина Семеновна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромах Николай Семенович

Мать ребёнка: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Смерть
Неизвестно
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